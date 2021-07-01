Ярослав Кузьминов ушёл с поста ректора Высшей школы экономики, который занимал 28 лет со дня основания университета

Он станет научным руководителем вместо Евгения Ясина.

О своём решении Ярослав Кузьминов объявил на учёном совете, рассказал интернет-изданию Bell источник, близкий к Высшей школе экономике. По его словам, Кузьминов сказал, что не хочет стареть в должности ректора и добавил, что планировал уйти ещё несколько лет назад. При этом один из знакомых ректора рассказал телеканалу Дождь, что он оставил должность, устав от компромиссов с властью, на которые ему пришлось пойти в последние годы. По словам Кузьминова, он много бился за своих студентов и профессоров, но посчитал, что продолжение борьбы приведет к потере репутации. Отмечу, что в последние годы несколько известных преподавателей оппозиционных взглядов были вынуждены покинуть вуз, как они утверждают, по политическим мотивам. Кузьминов станет научным руководителем Высшей школы экономики, он сменит другого основателя вуза — 87-летнего Евгения Ясина. Он попросил снять его с должности по состоянию здоровья. Кузьминову 64 года. Вышку он возглавил в 92м с момента создания, став самым молодым руководителем федерального вуза страны. Он также был одним из разработчиков реформы образования в России 97го года. Кто станет новым ректором пока не сообщается.

Дольше Кузьминова свои вузы возглавляют только ректоры МГУ и МГИМО.