В Калининграде детям до 14 лет запретили ходить в кинотеатры, магазины и кафе без сопровождения взрослых

Такие ограничения ввел губернатор региона Антон Алиханов. Указ начинает действовать с сегодняшнего дня. Кроме того, указом запрещены автобусные экскурсии и ограничено количество пассажиров в транспорте. В Калининградской области с середины июня растет заболеваемость коронавирусной инфекцией. За последние сутки выявлено 180 новых случаев.

