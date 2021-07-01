В Москве закончилась вакцина «ЭпиВакКорона», которую производит новосибирский центр «Вектор»

Запись на прививку приостановлена, — сообщается на официальном сайте мэрии. В конце июня стало известно, что в Москве закончилась вакцина центра имени Чумакова. Поставка очередной партии ожидается, — сообщает Интерфакс.

Тем временем, сегодня в Москве началась программа ревакцинации от коронавируса.

