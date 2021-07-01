Председатель партии «Яблоко» Рыбаков попросил Мишустина разрешить ввоз в РФ иностранных вакцин от коронавируса

Председатель партии «Яблоко» Николай Рыбаков попросил премьер-министра Михаила Мишустина разрешить ввоз в Россию иностранных вакцин от коронавируса. В обращении отмечается, что некоторые граждане сомневаются в российских вакцинах и им нужно дать возможность выбора. Кроме того, — считают в партии, — это поможет решить вопрос с регистрацией российских вакцин за рубежом.

