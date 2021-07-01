Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в избирательный штаб соратника Навального Олега Степанова

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в избирательный штаб соратника Алексея Навального Олега Степанова, который собирается баллотироваться в Госдуму. Обыск проводится по уголовному делу о создании некоммерческой организации, посягающей на права граждан. Ранее фигурантами этого дела стали Алексей Навальный, Иван Жданов и Леонид Волков.

Олег Степанов с января находится под домашним арестом по так называемому «санитарному делу», — напоминает «Коммерсантъ».

