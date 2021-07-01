Главный научный сотрудник института русского языка, профессор Владимир Лопатин скончался в Москве

Ему было 86 лет, — сообщает портал «Грамота.ру». Владимир Лопатин – один из авторов академической «Русской грамматики» 1980-го года и лингвистического энциклопедического словаря. В 2006 году под его редакторством вышел полный академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации».

