Высшая школа экономики подтверждает, что Ярослав Кузьминов покинул пост ректора. Он будет научным руководителем вуза.

64-летний Кузьминов возглавлял Вышку в течение 28 лет – с момента создания.

Центризбирком окончательно утвердил порядок голосования на выборах в сентябре. Оно будет проходить в течение трех дней – 17-го, 18-го и 19-го сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что в этом году исключается голосование на предприятиях. Она отметила, что в течение трех дней и возможностей «мобильного избирателя» можно найти час времени, чтобы записаться на ближайший участок, пойти и отдать свой голос. Это позволит исключить манипуляции, фальсификации и применение административного ресурса.