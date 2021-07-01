ФСБ отчитались о предотвращении терактов сразу в двух городах России

Нападения должны были произойти в одно и то же время в Москве и Астрахани, рассказали в центре общественных связей ФСБ. Там пояснили, что двое граждан России, действуя по указанию главарей запрещенной организации ИГИЛ*, планировали теракт в местах массового скопления людей с применением огнестрельного и холодного оружия.

Злоумышленник в Астраханской области при задержании оказал сопротивление силовикам, после чего был убит. В Москве же предполагаемого террориста удалось задержать, в отношении него уже возбуждено уголовное дело.

Силовики также провели обыски по месту жительства двоих преступников. Там они обнаружили и изъяли автоматы и боеприпасы, а также гранату и религиозно-экстремистскую литературу.

На месте проводятся следственные мероприятия, личности злоумышленников не разглашаются.

Ранее в ФСБ также сообщили, что в Белгороде задержали семь сторонников украинского неонацистского движения «М.К.У», которые также планировали массовые убийства.

* — деятельность организации запрещена на территории РФ