Глава Крыма Сергей Аксенов призвал туристов соблюдать коронавирусные ограничения, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической обстановки и жесткого карантина. В первую очередь, речь идет о соблюдении масочного режима, социального дистанцирования и дезинфекции. По оценке Аксенова, динамика по росту заболеваемости негативная.