Белорусский руководитель Александр Лукашенко заявил о готовности поделиться с Россией вакциной «Спутник» белорусского производства. По словам Лукашенко, страна производит в месяц более полумиллиона доз. Этого более чем достаточно для того, чтобы привить население Белоруссии. Ранее Лукашенко предлагал открыть на границе несколько пунктов для вакцинации желающих из Польши, Литвы, Украины и других стран.
2021-07-01T14:36:22+03:00
2021-07-01T15:06:06+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:36, 01 июля 2021
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