Z Архив новостей новости
5 8 6 1321
14:36, 01 июля 2021

Александр Лукашенко заявил о готовности поделиться с Россией вакциной «Спутник» белорусского производства

Белорусский руководитель Александр Лукашенко заявил о готовности поделиться с Россией вакциной «Спутник» белорусского производства. По словам Лукашенко, страна производит в месяц более полумиллиона доз. Этого более чем достаточно для того, чтобы привить население Белоруссии. Ранее Лукашенко предлагал открыть на границе несколько пунктов для вакцинации желающих из Польши, Литвы, Украины и других стран.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Марков политолог

Итоги прямой линии Путина Путин признался, что привился «Спутником». То, что он не заявил об этом раньше, было ошибкой власти. Не ожидали, что население будет так сильно бояться прививаться…

5 129 6 14111 10:10
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Украина и НАТО Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы, довели страну до полной потери суверенитета и состояния полураспада, а теперь вспомнили про то, что у них есть некие правовые ограничения…

5 253 6 30718 27.06
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Антикитайский альянс западных демократий Нет в международном праве таких положений, согласно которым можно формировать безосновательные заговоры против стран, применяя давление, угрозы и санкции. А в «правилах» Запада есть…

5 130 6 15881 26.06
Блоги

Сергей Лавров: О праве, правах и правилах Наращивая санкции и прочие меры незаконного давления на суверенные правительства, Запад насаждает тоталитаризм в мировых делах, занимает имперскую, неоколониальную позицию по отношению к другим странам…

5 238 6 29537 28.06
Блоги

Майкл Бом независимый американский журналист

Чей Крым? Одна из проблем во всех этих демонстрациях «свободного судоходства» в том, что если каждая страна будет этими принципами «баловаться», то это может реально открыть ящик Пандоры на всех морях…

5 120 6 15827 11:33
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Обычно действующих подобным образом называют вымогателями Они сами себя вписали в список недружественных стран. И каждым новым диким заявлением и действием подтверждают свой статус…

5 132 6 18436 29.06
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Кипяток в державном чайнике Каковы там реальные итоги кремлевской «дипломатии» за последний 21 год? Что можно положить на стол «весомо, грубо, зримо». Водки стакан! И выпить в одиночестве. Занюхав Крымом…

5 106 6 15237 12:42
Голосование
3481790
Как вы оцениваете действия Сергея Собянина в борьбе с пандемией?
5 65 6 9672 27.06
Блоги

Константин Косачев вице-спикер Совета Федерации

Оруэлл на марше Сегодня в «украинской» зоне Чёрного моря стартуют самые крупные в истории этого региона учения НАТО Sea Breeze 2021...

5 60 6 9086 29.06
Блоги

+ Прямая линия с Владимиром Путиным Прямая линия с Владимиром Путиным «Решение о том, кто должен возглавить российское государство, в конечном итоге, всегда за гражданами России». «Они осуществляют это свое право выбора с помощью прямого тайного голосования, и только такой путь возможен», — сказал Путин»…

5 150 6 31015 30.06
8читать ;смотреть
Блоги

Василий Вайсенберг эксперт движения «Голос»

Нет даже формальных оснований запретить Яшину открыть избирательный счет Конечно, Яшин подаст в суд. И скорее всего суд отменит незаконное решение избиркома. Вопрос только в том, что время на сбор подписей и открытие счета будет потеряно…

5 32 6 6613 25.06
Блоги

Виктор Шендерович писатель

«Из Африки вообще черненькие приезжают» Главный ужас состоит в том, что это — именно та интонация, которая нравится его незатейливому ядерному электорату, и он очень хорошо это чувствует…

5 223 6 55916 08:26
Блоги

Владислав Иноземцев д.э.н, директор Центра исследований постиндустриального общества

Реальной альтернативы вакцинации нет Не нужно придумывать обоснования того, почему от неё следует отказаться и чем её можно заменить…

5 100 6 24952 29.06
Блоги

Лев Пономарев правозащитник

Либо наблюдать за выборами, либо наблюдать за катастрофой Если тебе все это нравится, то просто сиди и-отдыхай, ничего менять не нужно. Ни в чем не участвуй, не голосуй, не наблюдай на выборах…

5 39 6 10576 27.06
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Конституцию вручат вместе с паспортом Конституцию вручат вместе с паспортом Важнейшее значение имеет то, как соблюдаются нормы Конституции. Как вносятся в нее изменения, насколько оправданными и конституционными являются эти изменения. А у нас с этим проблемы, большие проблемы…

5 33 6 9238 29.06
8читать ;смотреть
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Жизнь или кошелёк? Хватит люфтовать, только самые жёсткие антиковидные решения Когда говорят, что крымские власти боятся разозлить бизнес, хочется задать вопрос – почему бизнес остается безразличен к масочному режиму, к вакцинации, к мерам, которые могли бы замедлить распространение инфекции…

5 40 6 12207 24.06

Популярное за неделю

Новости

Иностранные СМИ описывают ситуацию с пандемией в России как «коронавирусную диктатуру» При всего лишь 11 процентах привитых сограждан, российский режим прибегает к принудительным мерам, пишет немецкая Франкфуртер Альгемайне Цайтунг…

5 18 6 160934
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Компартия Китая врала насчет рынка с самого начала. Врала со скошенными глазами, как Сталин о троцкистско-бухаринских процессах, как Россия о Скрипалях. И конечно, эта находка — очередной аргумент в пользу теории лабораторной утечки…

5 66 6 106584 26.06
#слушать 47:56 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3481790
Как вы оцениваете действия Сергея Собянина в борьбе с пандемией?
5 66 6 9760 27.06
Блоги

Сергей Алексашенко экономист

+ Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Спасибо Путину: экономически мы отстали навсегда Чтобы выйти на докризисный уровень, экономика во втором квартале должна вырасти со скоростью 8,6% годовых, а чтобы выйти на уровень начала 2019 г. — должна поставить рекорд на уровне 18% годовых…

5 109 6 310711 26.06
8читать ;смотреть
Блоги

Проект независимое медиа, объединившее журналистов-расследователей и репортеров

+ Что скрывает министр внутренних дел? Что скрывает министр внутренних дел? После анонса этого расследования к его автору Марии Жолобовой, главному редактору «Проекта» Роману Баданину и заместителю главного редактора Михаилу Рубину пришли с обысками…

5 107 6 135369 29.06
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9170477
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4951869

Сегодня в эфире