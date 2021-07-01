Белорусский руководитель Александр Лукашенко заявил о готовности поделиться с Россией вакциной «Спутник» белорусского производства. По словам Лукашенко, страна производит в месяц более полумиллиона доз. Этого более чем достаточно для того, чтобы привить население Белоруссии. Ранее Лукашенко предлагал открыть на границе несколько пунктов для вакцинации желающих из Польши, Литвы, Украины и других стран.