Сотрудники некоторых подразделений ФСБ и Федеральной службы охраны не могут получить специальные цифровые коды, которые необходимы для посещения массовых мероприятий, а также кафе и ресторанов в Москве, Подмосковье и еще нескольких регионах. По данным РБК, это может быть связано с тем, что не все ведомственные поликлиники связаны с Единой медицинской информационно-аналитической системой. Источник в МЧС рассказал, что сотрудники получили временные страховые полисы. Они вакцинированы в больницах по месту жительства и смогут получить так называемые QR-коды в обычном порядке.