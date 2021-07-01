ФСБ утверждает, что в Москве и Астрахани предотвращены террористические акты. Их планировали сторонники террористической организации «Исламское государство». Она запрещена во многих странах, включая Россию. По данным спецслужбы, в Астраханской области при задержании подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был убит. Второй задержан в Москве. В ФСБ не раскрыли личности задержанных и не сообщили подробностей спецоперации, — отмечает Интерфакс.