Мосгорсуд принял к рассмотрению жалобу политика Ильи Яшина по поводу недопуска на выборы в Мосгордуму

Мосгорсуд принял к рассмотрению жалобу политика, главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина по поводу недопуска на выборы в Мосгордуму. Об этом в эфире «Эха» сообщил сам политик. Он обратил внимание на то, что рассматривать жалобу суд может в течение 10-ти дней. Яшин планировал участвовать в довыборах в Мосгордуму по 37-му округу. Мандат освободился после смерти депутата Николая Губенко. Однако избирательная комиссия признала Яшина лицом, причастным к экстремистской деятельности, и не разрешила открыть избирательный счет.