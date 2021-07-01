Центризбирком окончательно утвердил порядок голосования на выборах в сентябре

Оно будет проходить в течение трех дней – 17-го, 18-го и 19-го сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что в этом году исключается голосование на предприятиях. Она отметила, что в течение трех дней и возможностей «мобильного избирателя» можно найти час времени, чтобы записаться на ближайший участок, пойти и отдать свой голос. Это позволит исключить манипуляции, фальсификации и применение административного ресурса.