Центризбирком окончательно утвердил порядок голосования на выборах в сентябре

Оно будет проходить в течение трех дней – 17-го, 18-го и 19-го сентября. Глава ЦИК Элла Памфилова подчеркнула, что в этом году исключается голосование на предприятиях. Она отметила, что в течение трех дней и возможностей «мобильного избирателя» можно найти час времени, чтобы записаться на ближайший участок, пойти и отдать свой голос. Это позволит исключить манипуляции, фальсификации и применение административного ресурса.
2021-07-01T15:04:00+03:00
2021-07-01T15:04:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:04, 01 июля 2021
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