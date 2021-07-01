Один из основателей Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов ушел с поста ректора, — сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к вузу. Информацию подтвердил представитель университета. 64-летний Кузьминов возглавлял вуз в течение 28-ми лет, с момента создания. Теперь он будет научным руководителем. Он сменит на этой должности 87-летнего Евгения Ясина, который станет почетным научным руководителем Вышки.
2021-07-01T14:33:34+03:00
2021-07-01T14:33:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2863806-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:33, 01 июля 2021
Загрузка комментариев...