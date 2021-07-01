Журналист «Медиазоны» Сологуб сообщил, что в МВД пока не отреагировали на инцидент с нападением на него полицейского

Журналист «Медиазоны» Никита Сологуб сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что в МВД пока не отреагировали на инцидент с нападением на него полицейского.

«Я вчера звонил в Управление собственной безопасности и на телефон доверия, но там не брали трубку, еще раз попробую», — рассказал Сологуб, добавив, что с ним также никто не связывался.

Журналист пока не решил, будет ли он подавать заявление в полицию. «Я просто не уверен, что это получится без обращения в травмпункт, а у меня вроде бы нет видимых повреждений. Поэтому не уверен, что в этом есть смысл», — пояснил Сологуб.

Он добавил, что чувствует себя хорошо, осталась только боль в пальце.

На Сологуба напали накануне в Москве на улице Покровка, когда он снимал, как полицейский зажимает голову закованного в наручники задержанного между ног. Журналист рассказал, что, когда он сделал фото и подошел к полицейским, сотрудник схватил его за большой палец и потребовал удалить снимки, угрожая сломать руку.