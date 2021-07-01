Мосгорсуд принял к рассмотрению жалобу Яшина по поводу недопуска на выборы в Мосгордуму

Мосгорсуд принял к рассмотрению жалобу политика, главы муниципального округа Красносельский Ильи Яшина по поводу недопуска на выборы в Мосгордуму. Об этом он сообщил во время эфира на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы».

«В понедельник мы подали иск, за выходные подготовили его, сегодня на сайте Мосгорсуда появилась карточка о том, что судья принял иск к рассмотрению», — рассказал И.Яшин.

При этом он обратил внимание, что рассматривать его суд может в течение 10 дней.

Политик планировал участвовать в довыборах в Мосгордуму по 37-му округу. Там освободился мандат после смерти депутата от КПРФ Николая Губенко. Однако избирательная комиссия признала его «лицом, причастным к экстремистской деятельности», и отказала ему в создании избирательного счета, из которого оплачиваются листы для сбора подписей, а также прочие траты в рамках предвыборной кампании.