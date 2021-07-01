Политик Яшин не собирается покидать Россию

Политик, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин заявил, что не собирается покидать Россию. Об этом он сообщил во время эфира на YouTube-канале радиостанции «Эхо Москвы».

«Я в Москве, никуда не собираюсь, руки мои не опускаются, буду бороться и делать то, что должен», — заявил Яшин.

Политик отметил, что не собирается прекращать политическую деятельность, несмотря на опасности. «Я руки опускать не собираюсь, хотя прекрасно понимаю, что для занятия оппозиционной деятельностью сейчас не лучший момент, потому что просто нет никакой политики в нашей стране», — уточнил Яшин.

При этом Яшин сказал, что с пониманием относится к тем, кто уехал, но сам решил остаться в России. «Для себя я не рассматриваю такой вариант, я никуда уезжать не хочу», — заключил политик.

Яшин планировал участвовать в довыборах в Мосгордуму по 37-му округу, где освободился мандат после смерти депутата от КПРФ Николая Губенко. Однако политика не допустили до выборов: участковая избирательная комиссия отказала ему в создании избирательного счета, сославшись на поправки к закону о запрете избираться причастным к экстремистским и террористическим организациям.