Москвичи в июле могут столкнуться с сильной засухой

По оценкам центра погоды «Фобос», в столице и Центральной России в целом может выпасть лишь около трети месячной нормы осадков. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Хотя второй месяц лета традиционно самый влажный в году, на северо-западе Центральной России может не выпасть ни капли дождя. Это случается раз в 10 лет. Количество ясных дней в июле в два-три раза превысит средние показатели, а температура будет примерно на градус выше многолетних значений.
2021-07-01T14:12:04+03:00
2021-07-01T14:12:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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14:12, 01 июля 2021
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