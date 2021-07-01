Москвичи в июле могут столкнуться с сильной засухой

По оценкам центра погоды «Фобос», в столице и Центральной России в целом может выпасть лишь около трети месячной нормы осадков. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Хотя второй месяц лета традиционно самый влажный в году, на северо-западе Центральной России может не выпасть ни капли дождя. Это случается раз в 10 лет. Количество ясных дней в июле в два-три раза превысит средние показатели, а температура будет примерно на градус выше многолетних значений.