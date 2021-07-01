Канадские власти сообщают о почти 500 погибших из-за аномальной жары

Предполагается, что эта цифра еще будет расти по мере обработки данных. Температура в отдельных регионах в последние дни поднималась почти до 50-ти градусов.

Погодное явление под названием «тепловой купол», которое вызвано высоким атмосферным давлением, по данным экспертов, регистрируют в среднем раз в несколько тысяч лет. Аномальная жара затронула и северо-запад США. Так, в штате Орегон сообщают о смерти более чем 60-ти человек.