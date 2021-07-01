Десятки депутатов Госдумы не внесли ни одного законопроекта и ни разу не выступили на заседаниях

Это выяснили журналисты интернет-изданий «Важные истории» и Znak.com.

Установлено, что всего в Государственной Думе 22 депутата, хранивших молчание. Большинство из них члены фракции «Единая Россия». Некоторые и в прошлые созывы не отличались активностью. Пять парламентариев за все время работы после избрания не внесли ни одного законопроекта. Но все они продолжали получать высокую зарплату, которая составляет 470 тысяч рублей. Кроме того, парламентарии имеют право пользоваться рядом привилегий и неприкосновенностью. Среди депутатов, не проявивших себя в ходе работы Госдумы прошлого созыва, есть те, кто снова собираются участвовать в выборах в нижнюю палату парламента в сентябре. Так «Единая Россия» вновь выдвинула Рахима Азимова на выборы от Кировской области, а Адама Делимханова на выборы от Чечни. Среди хранивших молчания в Госдуме оказался коммунист Анатолий Бифов. Однако в его пресс-службе интернет-изданию Znak.com заявили, что отсутствие публичных выступлений нельзя расценивать как незаинтересованность в работе парламента, а у депутата много других важных задач.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечает, что эффективность депутата нельзя оценивать только по его выступлениям в Госдуме и количеству внесенных законопроектов.