Владимир Путин подписал закон, обязывающий зарубежные IT-компании открывать филиалы в России

Речь идет о сервисах с ежедневной аудиторией не менее полумиллиона человек. Таким образом под действие документа могут подпасть крупные социальные сети и мессенджеры. В случае невыполнения требования компаниям грозит запрет на распространение рекламы и сбор персональных данных пользователей. Кроме того, эти сервисы могут замедлить или вовсе заблокировать.
2021-07-01T14:07:13+03:00
2021-07-01T14:07:13+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
14:07, 01 июля 2021
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