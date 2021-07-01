Владимир Путин подписал закон, обязывающий зарубежные IT-компании открывать филиалы в России

Речь идет о сервисах с ежедневной аудиторией не менее полумиллиона человек. Таким образом под действие документа могут подпасть крупные социальные сети и мессенджеры. В случае невыполнения требования компаниям грозит запрет на распространение рекламы и сбор персональных данных пользователей. Кроме того, эти сервисы могут замедлить или вовсе заблокировать.