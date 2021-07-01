В Москве власти объявили старт кампании по ревакцинации

Мэр Сергей Собянин написал в своем блоге, что с понедельника повторную прививку можно будет сделать в 12 городских поликлиниках, а уже с сегодняшнего дня для этих целей открыты 8 павильонов «Здоровая Москва».

В медицинском павильоне, расположенном в глубине парка Сокольники, около сотни человек ждали своей очереди на прививку. Впрочем, никого из тех, кто пришёл бы на ревакцинацию, встретить не удалось. Сотрудница павильона «Здоровая Москва» в медицинском халате, составлявшая списки желающих привиться от ковида, не под запись рассказала, что на ревакцинацию сегодня утром записалась только одна москвичка. Оба компонента Спутника ей ввели в октябре и теперь она решила привиться повторно. Ей снова сделали прививку Спутником — по словам медика женщина средних лет перенесла её нормально. Администратор павильона Алексей сказал, что за последние несколько часов сколько он дежурит на смене никто на ревакцинацию не записывался. В отличие от вчерашнего дня, когда людей было больше. Тем временем подходили новые желающие сделать первую прививку от коронавируса. Люди говорили, что вынуждает это делать начальство на работе, или надо привиться чтобы поехать в отпуск на юг. Некоторые в их числе Светлана признавались, что готовы в будущем пройти ревакцинацию.

Были, впрочем и те, кто ревакцинироваться не хочет наотрез. Среди них продавец Сергей. Он недоволен действиями столичных властей и принуждением к вакцинации.

К ревакцинации готова и студентка Ксения.

Большинство людей, с которыми я поговорил, полагает, что в будущем вакцинация от коронавируса станет такой же традиционной как к примеру прививка от гриппа.

Отметим, что ревакцинироваться можно было и до сегодняшнего объявления властей. Так, о своем опыте «Эху» рассказал москвич Кирилл Шулика.

Многие чиновники, в том числе и сам Сергей Собянин ранее также публично говорили о том, что сделали прививку повторно.



Власти заговорили о ревакцинации на фоне ухудшающейся ситуации по коронавирусу. В России третий день подряд обновляется максимум умерших за сутки. По данным властей, жертвами эпидемии стали еще 672 человека. Новых зараженных больше 23,5 тысяч. При этом ученые не исключают, что до абсолютного максимума еще далеко и он наступит осенью – об этом пишет газета «Известия».