Министр экономического развития Максим Решетников предложил ведомствам и регионам проанализировать структуру ценообразования на морковь на предмет необоснованного завышения цен, — передает Интерфакс. Тема подорожания овощей поднималась во время вчерашней «прямой линии». Жительница Липецка спросила президента, почему эквадорские бананы дешевле моркови. По данным Росстата, цена на плодоовощную продукцию в России за последнюю неделю июня выросли на полпроцента. Самый большой рост на морковь – почти 8%.