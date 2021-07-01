Министр экономического развития Максим Решетников предложил ведомствам и регионам проанализировать структуру ценообразования на морковь на предмет необоснованного завышения цен, — передает Интерфакс. Тема подорожания овощей поднималась во время вчерашней «прямой линии». Жительница Липецка спросила президента, почему эквадорские бананы дешевле моркови. По данным Росстата, цена на плодоовощную продукцию в России за последнюю неделю июня выросли на полпроцента. Самый большой рост на морковь – почти 8%.
2021-07-01T13:37:29+03:00
2021-07-01T13:37:29+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:37, 01 июля 2021
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