В Северодвинске осужден военнослужащий, который в течение трех месяцев симулировал коронавирус, — сообщает Следственный комитет. Капитану третьего ранга Кириллу Малькову назначено наказание в виде 9-ти месяцев ограничения по военной службе с удержанием в доход государства 15% денежного довольствия.