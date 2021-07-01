В Северодвинске осужден военнослужащий, который в течение трех месяцев симулировал коронавирус, — сообщает Следственный комитет. Капитану третьего ранга Кириллу Малькову назначено наказание в виде 9-ти месяцев ограничения по военной службе с удержанием в доход государства 15% денежного довольствия.
2021-07-01T13:35:32+03:00
2021-07-01T13:35:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:35, 01 июля 2021
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