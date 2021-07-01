В Москве с сегодняшнего дня началась программа ревакцинации от коронавируса

Пока повторную прививку можно сделать в одном из восьми павильонов «Здоровая Москва», а с 5-го июля будет открыта запись в 12-ти поликлиниках. Ревакцинация рекомендована через полгода после первой прививки или перенесенного заболевания вне зависимости от наличия и уровня антител. В департаменте здравоохранения уточнили, что граждан старше 60-ти лет также будут повторно вакцинировать в Москве.

Столичные власти подчёркивают, что сделать повторную прививку можно любой вакциной, зарегистрированной в России. При этом в Москве есть сейчас только «Спутник» и «Спутник лайт».