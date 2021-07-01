Административное дело в отношении журналиста и блогера Юрия Дудя снова поступило в Зюзинский суд Москвы, — сообщает ТАСС. Дата рассмотрения пока не назначена. В прошлом месяце суд вернул дело в полицию на доработку.

Дело возбуждено после жалобы члена Общественной палаты Екатерины Мизулиной. Она усмотрела пропаганду наркотиков в двух видеоинтервью Дудя — с украинским блогером Ивангаем и исполнителем Моргенштерном.