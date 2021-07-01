Журналисты Znak.com и «Важные истории»: За последние 5 лет в ГД десятки депутатов ни разу не выступали на заседаниях.

Журналисты интернет-изданий Znak.com и «Важные истории» выяснили, что за последние пять лет в Государственной думе десятки депутатов ни разу не выступали на заседаниях. Часть из них при этом и не участвует в законотворческой деятельности.

Речь идет о более чем 20 парламентариях. Все они не только не выступали с трибуны, но и не брали слово с места. По данным журналистов, только трое из них не из «Единой России».

Так, например, Александ Брыксин, который в Госдуме представляет интересы сразу нескольких регионов, молчит уже 10 лет. Есть и те, кто смогли побить эти результаты. Единоросс Адам Делимханов, представляющий Чечню, занимает свою должность уже 14 лет. И за все это время ни разу не выступал.

В разговоре с журналистом интернет-издания Znak.com один из таких депутатов – Олег Колесников, усомнился в достоверности информации и заверил, что неоднократно выступал с места. Однако в стенограммах заседаний его слов журналисты так и не нашли.

Кроме того, часть из так называемых «молчунов» еще и не предлагают законодательные инициативы. Все тот же Делимханов выступал в качестве соавтора лишь единожды, и то почти 3 года назад. Есть и те, кто вообще не фигурировал ни в одном законе. Например, Ольга Пилипенко, Алексей Золотарев и Андрей Коваленко. Все они также из «Единой России», в Госдуме они уже почти 5 лет.

«Важные истории» отмечают, что большинство из этих депутатов намерены снова участвовать в выборах в нижнюю палату парламента. В свою очередь председатель Думы Вячеслав Володин отмечает, что нельзя оценивать эффективность парламентариев по этим показателям, поскольку есть еще и непосредственная работа с избирателями на участках.