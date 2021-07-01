В России, по данным властей, за сутки выявили еще 23 с половиной тысячи заразившихся коронавирусом

Умерли 672 человека – это максимальный показатель с начала пандемии.

Общий уровень заболеваемости в стране за последние 10 дней вырос примерно на 40 процентов. График по Москве движется вверх скачкообразно и скорее сохраняется на отметке 7-8 тысяч новых заражений в день. Вместе с Петербургом, а также Подмосковьем и Нижегородской областью столица в лидерах по количеству заболевших.

При этом смертность в Москве, если верить официальной статистике, выше в два раза чем в целом по России. А в Петербурге смертность превышает общероссийскую сразу в пять раз. За сутки в Петербурге скончались 115 человек, в Москве – 108.

В целом по стране от ковида за прошедший день умерли 672 человека. Таких цифр не было даже на пике второй волны в декабре-январе.

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета тем временем ожидают, что пик коронавируса в России следует ждать в начале осени. Об этом сегодня пишет газета «Известия».