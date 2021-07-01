Актриса из сериала «Тайны Смолвилля» получила 3 года тюрьмы по обвинению в вербовке женщин в сексуальную секту

Эллисон Мэк признала вину, раскаялась и попросила прощения у пострадавших от ее действий. Одна из жертв описала поведение актрисы в секте под названием «Нексиум» как бесчеловечное. Лидера секс-культа Кита Раньера приговорили у 120-ти годам тюрьмы.