В Евросоюзе заработала система электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса

Для получения документа нужно сделать прививку любым препаратом, одобренным на территории ЕС. Обладатель сертификата может свободно перемещаться внутри шенгенской зоны. Цифровой документ содержит информацию о медучреждении, в котором хранятся данные человека. Получить сертификат могут бесплатно как европейцы, так и иностранные граждане.
2021-07-01T12:34:41+03:00
2021-07-01T12:34:41+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
12:34, 01 июля 2021
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