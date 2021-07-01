В Евросоюзе заработала система электронных сертификатов о вакцинации от коронавируса

Для получения документа нужно сделать прививку любым препаратом, одобренным на территории ЕС. Обладатель сертификата может свободно перемещаться внутри шенгенской зоны. Цифровой документ содержит информацию о медучреждении, в котором хранятся данные человека. Получить сертификат могут бесплатно как европейцы, так и иностранные граждане.