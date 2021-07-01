Сбербанк подключил возможность оплатить товары по цифровому QR-коду

Новый платежный способ связан с Системой быстрых платежей и будет работать на кассах магазинов и на интернет-сайтах. Банки должны были подключить такую возможность к 1-му октября, однако президент, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, просил сделать это быстрее. Как отмечает газета РБК, присоединение такого крупного игрока как Сбербанк может подтолкнуть развитие платежей по QR-коду, которые пока не очень популярны.