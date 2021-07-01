Производители молочной продукции предупредили о повышении цен

Уже к осени продукция подорожает на 7-10%, — пишет газета РБК со ссылкой на предпринимателей. Они объясняют это необходимостью покрыть свои расходы. Согласно данным Росстата, за первые полгода средняя цена за литр питьевого молока в России выросла на 1%. Оно входит в перечень социально значимых продуктов. Это означает, что в случае подорожания на треть правительство может установить на него предельную цену.
2021-07-01T12:31:50+03:00
2021-07-01T12:31:50+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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12:31, 01 июля 2021
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