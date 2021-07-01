Президент США и первая леди страны сегодня посетят место обрушения 12-этажного дома в Майами Бич во Флориде

Президент США Джо Байден и первая леди страны Джилл Байден сегодня посетят место обрушения 12-этажного дома в Майами Бич во Флориде, под завалами которого могут оставаться более 140 человек. Число жертв выросло до 18-ти, включая двоих детей.

12-этажное жилое здание на первой линии океанского побережья Майами Бич обрушилось неделю назад среди ночи — с тех пор на месте обрушения не прекращается спасательная операция, в которой участвуют специалисты из Израиля (в числе пропавших без вести значатся 20 граждан страны) и Мексики (которая постоянно сталкивается с землетрясениями). Администрация Байдена направила группу по оказанию помощи во время чрезвычайных происшествий, специалистов по строительной науке, инженеров-строителей и геотехников, а также мобильный командный центр. Инженерный корпус армии США оказывает техническую помощь в удалении обломков. Две поисково-спасательные группы из федерального агенства по управлению чрезвычайными ситуациями также участвуют в ликвидации последствий обрушения. Губернатор Флориды республиканец Рон ДеСантис (который сейчас является самым популярным политиком в партии) похвалил федеральные власти и администрацию Байдена за оказание помощи в поиске пострадавших и восстановлении здания после разрушения. Во время своего визита Джо Байден встретится со спасателями и семьями погибших и пострадавших жильцов, которые все еще находятся под завалами.

Причина обрушения здания, построенного в 80-х годах, пока не установлена. Но проведенная три года назад инженерная инспекция выявила обильные трещины и сколы в бетонных колоннах, балках и стенах здания. После чего в этом году управляющая компания начала собирать деньги на ремонт с владельцев квартир в размере 15 млн долларов, но работы так и не успели начать.