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12:04, 01 июля 2021

Путин подписал закон, обязывающий международные соцсети и крупные зарубежные IT-компаний открывать филиалы в России

Владимир Путин подписал закон, который обязывает международные соцсети и крупные зарубежные IT-компаний открывать филиалы в России.
Закон затрагивает ресурсы, чья аудитория в сутки превышает 500 тысяч человек. Действовать он начнет с 1 января следующего года. Иностранные организации должны будут создавать на территории России свои представительства или учредить юридических лиц, которые представят их интересы. После вступления документы в силу международные соцсети и интернет-ресурсы обяжут выполнять российское законодательство. В случае отказа их ждет блокировка – частичная и полная. В законе указан список тех, кого коснется нововведение. На данный момент это 20 платформ. В частности, соцсети Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, видеохостинг YouTube, мессенджеры WhatsApp, Telegram, Viber, почтовый сервис Gmail и поисковик Google. Кроме того, закон затронет онлайн магазины, среди них Aliexpress.com.

Закон ранее получил одобрение Государственной Думы и правительства.


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