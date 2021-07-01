В России третий день подряд обновляется максимум умерших от коронавируса за сутки

По обновленным данным властей, жертвами эпидемии стали еще 672 человека. Новых зараженных больше 23,5 тысяч. Лидером по этому показателю традиционно стала Москва. В городе выявили больше 7,5 случаев заболевания – это почти на треть больше, чем накануне.

На этом фоне мэр Сергей Собянин объявил о начале ревакцинации. Повторную прививку обещают делать в 20-ти пунктах. Медики рекомендуют проходить ревакцинацию тем, у кого с момента первой прививки прошло полгода.

Патриарх Кирилл рекомендовал усилить контроль за соблюдением противовирусных мер в храмах и монастырях.

Глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион ранее рассказал, что согласен с решением об обязательной вакцинации от коронавируса. Он объяснил это тем, что это важно для выживания населения.

Иларион тогда добавил, что главной задачей является победа над вирусом, и для этого были созданы вакцины.