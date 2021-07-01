Оперштаб: В Москве выявили 7 597 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 597 против 5 823 днем ранее, до 1 365 812. Об этом сообщили

журналистам в четверг в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,56%.

За сутки в Москве зарегистрировали 108 смертей из-за коронавируса (против 117 днем

ранее), их общее число выросло до 22 556, следует из сообщения штаба. За сутки в РФ выписаны 16 928 человек после COVID-19, за все время — 5 017 321, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 16 928 человек… За весь период выписано по выздоровлении по России — 5 017 321», — говорится в сообщении.

В частности, в Москве за сутки выписаны 5934 человека, в Санкт-Петербурге — 1967, в Подмосковье — 1805.