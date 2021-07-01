ФСБ отчиталась о задержании лидера ячейки террористов

Речь идет о главаре татарстанского подразделения организации «Хизб-ут-Тахрир», запрещённой в России. По данным спецслужбы, задержанный занимался вербовкой и «распространял воинствующую исламистскую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям». Оперативники нашли пропагандистские материалы и изъяли электронную технику. ФСБ опубликовала кадры задержания предполагаемого преступника.