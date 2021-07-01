ФСБ отчиталась о задержании лидера ячейки террористов

Речь идет о главаре татарстанского подразделения организации «Хизб-ут-Тахрир», запрещённой в России. По данным спецслужбы, задержанный занимался вербовкой и «распространял воинствующую исламистскую идеологию, сочетаемую с нетерпимостью к другим религиям». Оперативники нашли пропагандистские материалы и изъяли электронную технику. ФСБ опубликовала кадры задержания предполагаемого преступника.
2021-07-01T11:35:10+03:00
2021-07-01T11:35:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 01 июля 2021
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