Московский муниципальный депутат Кетеван Хараидзе прекратила голодовку в СИЗО

Она отказывалась от приема пищи в знак протеста против своего уголовного преследования по делу о мошенничестве. Адвокат Евгения Григорьева рассказала агентству ТАСС, что ее подзащитная чувствует себя хорошо, хотя организм очень ослаб.

Хараидзе задержали на позапрошлой неделе, спустя месяц после того, как она объявила о своем намерении баллотироваться в Государственную думу. По версии следствия, депутат препятствовала введению в эксплуатацию элитного жилого комплекса и тем самым лишила граждан права на жилое помещение.