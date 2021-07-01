Владимир Зеленский отказался считать украинцев и россиян одним народом

Так он ответил на тезисы Владимира Путина, которые тот высказал накануне во время «прямой линии». Украинский лидер согласился, что у двух народов есть много общего — история, память, победа над фашизмом, но отметил, что если бы всё было так, как сказал Владимир Путин, в России в обращении были бы гривны, а над Госдумой развевался бы желто-голубой флаг. По словам Зеленского, невозможно говорить об одном народе и в то же время «открыто захватывать украинские территории и продолжать бойню в Донбассе».

В апреле Зеленский предложил Путину встретиться в любой точке на востоке Украины, где идёт война. Российский президент в ответ сказал, что готов принять коллегу в Москве.