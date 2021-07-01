Владимир Путин запретил отождествлять СССР и нацистскую Германию во Второй мировой войне

Он подписал документ, который опубликован на портале правовой информации. Поправки также запрещают отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом. Санкции за нарушение пока не установлены. Другой закон, который сегодня также одобрил глава государства, запрещает публичную демонстрацию изображений и выступлений руководителей организаций, осужденных Нюрнбергским трибуналом. Эти материалы причислены к экстремистским.
2021-07-01T11:33:46+03:00
2021-07-01T11:33:46+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
11:33, 01 июля 2021
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