Владимир Путин запретил отождествлять СССР и нацистскую Германию во Второй мировой войне

Он подписал документ, который опубликован на портале правовой информации. Поправки также запрещают отрицать решающую роль советского народа в победе над фашизмом. Санкции за нарушение пока не установлены. Другой закон, который сегодня также одобрил глава государства, запрещает публичную демонстрацию изображений и выступлений руководителей организаций, осужденных Нюрнбергским трибуналом. Эти материалы причислены к экстремистским.