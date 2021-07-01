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Эксклюзив Эха 11:14, 01 июля 2021

Общественный омбудсмен по малому и среднему бизнесу выступила за грамотную кампанию в поддержку вакцинации

Общественный омбудсмен по малому и среднему бизнесу Анастасия Татулова выступила за грамотную кампанию в поддержку вакцинации среди сотрудников сферы услуг без угроз увольнением. Об этом она рассказала в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Я не понимаю, почему вместо того, чтобы выстроить нормальную, грамотную кампанию, власть выбрала самый тупиковый путь, потому что насилие порождает только противодействие и конфликт. Я так делать не готова, поэтому мы идем другим путем. Я сказала, что ни увольнять, ни отстранять никого не буду. Я сама за прививку», — отметила омбудсмен.
А.Татулова, которая также является идейным вдохновителем и владельцем сети семейных кафе Андерсон, рассказала на примере собственного бизнеса о пользе просветительских кампаний о вакцинации. «Мы делаем каждый день «зум» с врачами. Мы просим коллег, они находят специалистов — иммунологов, вирусологов. И они рассказывают людям, что это за прививка, почему она не новая, на основании чего она, почему возникает миф, что она не протестированная. Они дают разъяснения, люди задают вопросы, идут думать. На самом деле это работает», — уточнила она.
По словам А.Татуловой, в ее сети по результатам проведенных бесед число противников вакцинации снизилось с 50% до 20%.
15 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию для 60% работников сферы услуг. Позднее к столице присоединились и другие регионы России. Московские организации и индивидуальные предприниматели должны с 1 по 15 июля отчитаться о вакцинации работников.


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