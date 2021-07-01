Выручка в ресторанах без веранд в Москве снизилась на 90% – общественный омбудсмен

Общественный омбудсмен по малому и среднему бизнесу Анастасия Татулова рассказала о девяностопроцентном снижении выручки в ресторанах без веранд в Москве после введения системы QR-кодов. Об этом она сообщила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Те, у кого есть веранды — им сейчас легче. Те, у кого веранд нет — это девяностопроцентное падение выручки», — сказала Татулова.

Омбудсмен также отметила, что изначально сомневалась в правильности введенных ограничений. «Я в эту идею не верила и считаю, что она могла быть допустима в качестве эксперимента. Теперь пустые залы», — заключила Татулова.

С 28 июня в Москве начали действовать новые ограничения в связи с коронавирусом. Вход в рестораны возможен только по QR-коду, подтверждающему пройденную вакцинацию или факт болезни коронавирусом в последние полгода. Также в рестораны пускают людей, сдавших ПЦР-тест и получивших отрицательный результат, он действует три дня. QR-код не нужен несовершеннолетним, если они пришли с родителями. На летние веранды до 11 июля можно попасть без QR-кода.