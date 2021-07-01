Суд США оставил поп-певицу Бритни Спирс под опекой ее отца

39-летняя артистка жаловалась на принуждение к работе, постоянный контроль и ограничение личной жизни.

Решение суда Лос-Анджелес стало ответом на давние обращения адвокатов Спирс, и не учитывает ее выступление на одном из прошлых заседаний, поэтому точку в вопросе снятия опеки пока ставить рано. Автор множества хитов находится под жестким контролем со стороны отца с 2008 года. Тогда она попала в психиатрическую лечебницу из-за увлечения спиртным и наркотиками, позже признали частично недееспособной. Несмотря на отцовское опекунство, Спирс продолжает выпускать альбомы и гастролировать.

Сейчас она настаивает, чтобы единственным опекуном стала частная фирма, которая сейчас вместе с Джеймсом Спирсом отвечает за финансовые вопросы. В суде певица заявила, что отец заставляет ее работать, принимать препараты, запрещает удалять внутриматочную спираль, чтобы вновь забеременеть.

По условиям опеки, Бритни Спирс не может сама выбирать себе адвоката и не должна рассказывать об условиях проживания.