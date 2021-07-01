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11:03, 01 июля 2021

Москва закупит 750 тысяч доз препарата «Спутник лайт» для ревакцинации

Из постановления мэра следует, что его также будут использовать, чтобы делать прививки иностранным гражданам. Сегодня Сергей Собянин объявил о начале повторной вакцинации в городе. Ее будут проводить в 20-ти пунктах. При этом сделать прививку повторно можно было и раньше – в том числе, ревакцинировался и сам градоначальник.  
На этом фоне власти начали активную борьбу с поддельными сертификатами о вакцинации. Так, из-за продажи лже-документов, возбуждено уже более 40 уголовных дел.

Через интернет злоумышленники продавали не только сертификаты об иммунизации, но и результаты ПЦР-тестирования и справки о наличии противопоказаний к прививке, сообщил агентству ТАСС начальник пресс-службы столичного силового ведомства Владимир Васенин. По его словам, по факту подделки медицинских документов уже возбуждено 44 уголовных дела. Теперь, если злоумышленников найдут, им грозит до двух лет лишения свободы.
Также полиция пытается пресечь незаконное генерирование цифровых пропусков, без которых в столице сейчас невозможно попасть в заведения общепита.
В Генеральной прокуратуре ТАССу сообщили, что работа подобных интернет-ресурсов создает угрозу общественной безопасности, а также мешает борьбе с коронавирусом. В ведомстве отмечают, что уже найдены несколько сайтов, похожих на Госуслуги и mos.ru, которые без проверки документов выдают пользователям заветную комбинацию цифр.

Всего, по данным Генпрокуратуры, в России с начала года заблокировано свыше 200 различных сайтов, на которых можно было купить поддельные документы разного типа, в том числе справки и цифровые коды.


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