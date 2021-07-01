Ряд автопроизводителей поднял цены на свою продукцию в России

Как пишет газета «Ведомости», в частности, подорожал весь модельный ряд «АвтоВАЗа» в диапазоне от 2% до 4%. Кроме того, как рассказали изданию автодилеры, растут цены на автомобили «Шкода», «Фольксваген» и ВМW. При этом этот список может расшириться, поскольку некоторые компании традиционно обновляют ценники на месяц чуть позже. Подорожание связывают с курсом валют, дефицитом машин, но основной причиной называют рост цен на металл.
2021-07-01T10:37:10+03:00
2021-07-01T10:37:10+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:37, 01 июля 2021
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