Ряд автопроизводителей поднял цены на свою продукцию в России

Как пишет газета «Ведомости», в частности, подорожал весь модельный ряд «АвтоВАЗа» в диапазоне от 2% до 4%. Кроме того, как рассказали изданию автодилеры, растут цены на автомобили «Шкода», «Фольксваген» и ВМW. При этом этот список может расшириться, поскольку некоторые компании традиционно обновляют ценники на месяц чуть позже. Подорожание связывают с курсом валют, дефицитом машин, но основной причиной называют рост цен на металл.