«Лига безопасного интернета» пожаловалась в Роскомнадзор на сервис TikTok из-за плохой модерации контента. Организация в связи с этим просит принять меры вплоть до замедления работы социальной сети на территории страны, — сообщает агентство ТАСС.

«Лига безопасного интернета», которую возглавляет дочь сенатора Елены Мизулиной, ранее уже инициировала административные дела, обнаружив пропаганду наркотиков в клипах рэп-музыканта Моргенштерна и программе журналиста Юрия Дудя.