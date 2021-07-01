Российский бизнесмен Роман Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина»

Об иске к австралийскому подразделению компании «Харпер Коллинз» пишет местная пресса. Миллиардер утверждает, что перед началом продаж его представители предупреждали издателя, что в книге содержится дискредитирующая информация. В частности, Абрамович назвал клеветой утверждение о том, что он имеет коррумпированные отношения с российским президентом и действует по его указанию. Ранее подобные иски к издательству подали и другие российские миллиардеры.