Российский бизнесмен Роман Абрамович подал в суд на издателя книги «Люди Путина»

Об иске к австралийскому подразделению компании «Харпер Коллинз» пишет местная пресса. Миллиардер утверждает, что перед началом продаж его представители предупреждали издателя, что в книге содержится дискредитирующая информация. В частности, Абрамович назвал клеветой утверждение о том, что он имеет коррумпированные отношения с российским президентом и действует по его указанию. Ранее подобные иски к издательству подали и другие российские миллиардеры.
2021-07-01T10:35:32+03:00
2021-07-01T10:35:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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10:35, 01 июля 2021
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