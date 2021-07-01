Правительство подписало постановление о продлении программы льготной ипотеки еще на 1 год, — сообщает пресс-служба кабинета министров. Также были расширены условия программы «Семейная ипотека», принять участие в которой теперь могут и семьи с одним ребенком. При этом с сегодняшнего дня вступили в силу изменения, согласно которым ставка по льготной ипотеке выросла до 7% годовых, а предельная сумма кредита снизилась до 3-х миллионов. На этом фоне, как пишет газета РБК, Сбербанк прогнозировал обвал спроса на программу. Во многом она потеряла смысл в мегаполисах, где цены на жилье выше, чем в среднем про России.