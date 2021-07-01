В Китае сегодня отмечают столетний юбилей коммунистической партии

В честь праздника в столице прошли массовые мероприятия.

Первыми страну с юбилеем поздравили китайские космонавты. Приветствие прозвучало с космической станции «Тяньгун».

В Пекине же власти организовали митинг, в котором приняли участие свыше 70 тысяч человек. Как отмечается, это почти вдвое больше, чем планировалось изначально.

Перед началом торжества над центральной площадью пролетели около 30 самолетов и вертолетов, образовав своим строем цифру 100.

Несмотря на всемирную эпидемию коронавируса, в Пекине в последнее время не зафиксировано ни одного случая заражения. Вместе с тем, большинство пришедших все же были в защитных масках, а журналисты заранее прошли вакцинацию.

Тысячи участников под звуки интернационала с красными флажками в руках ожидали выступления председателя КНР Си Цзиньпина.

Лидер компартии обратился к гражданам. В ходе своей речи он подчеркнул, что за последние 100 лет страна добилась больших успехов, а также пригрозил «разбить голову» любому, кто захочет поработить Китай.

Мероприятия в честь 100-летнего юбилея Коммунистической партии пройдут по всему Китаю на разных уровнях.